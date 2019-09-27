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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölüAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

27.09.2019 02:19
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza, Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikametinde seyir halinde bulunan 32 PF 511 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Süleyman Alkan (76), virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçtaki Alkan, sürücü koltuğundan dışarı savrulup yol üstüne düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralı olan Alkan'a müdahale etti. Süleyman Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Alkan'ın naaşı Şuhut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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