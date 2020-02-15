Haberler » Güncel » Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi - Haber

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

15.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:51

'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazada sürücünün eşide yaralandı. Kazada hafif ticari aracın motorunun yola düştüğü görüldü.

Kaza saat 03.00'da Beyoğlu İlçesi D-100 kara yolu Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DY 5691 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Halıcıoğlu mevkinde bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle daha sonra araç üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Sürücüsü ve eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır hasar alan ticari aracın motorunun da yol ortasına düştüğü görüldü.

Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Daha sonra olay yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araç çekiciyle kaldırıldı.

(İHA)

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli?
09:33  O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?
09:00  O Ses Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 09:44:48