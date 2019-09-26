Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sürücüsünün dur ihtarına uymadığı araç trafikten çekme belgeli çıktı

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin trafikten çekme belgeli olduğu ortaya çıktı.

26.09.2019 10:23Sürücüsünün dur ihtarına uymadığı araç trafikten çekme belgeli çıktı
Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin trafikten çekme belgeli olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray- Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında görevli trafik ekibi, şüphe üzerine 34 CFB 185 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü E-90 Karayolu üzerinden kaçarken, anons üzerine ekipler aracın kaçış güzergahına yönlendirildi. Kaçan otomobil kısa bir süre sonra jandarma kavşağında durduruldu. İlk olarak sürücü Aziz S. (48)'in üzerini arayan polis ekipleri, daha sonra araçta geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde trafikten çekme belgeli olduğu tespit edilen araç çekici ile otoparka çektirildi. Otomobil sürücüsüne ise çekme belgeli araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan bin 237 TL para cezası kesildi. - AKSARAY

Nevşehir, Aksaray, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:45 Motosikletin çarptığı sokak köpek telef oldu, o anlar kameraya yansıdı
11:41 Bitlis'te sahte para operasyonu
11:39 Malatya'da odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
11:38 İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
11:37 Bolu'da tuvaletinde, gece saklandığı iş yerini soyan hırsız adliyeye sevk edildi
11:37 Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar
11:35 Müjdat Gezen'in hakaret davasında 'ceza verilmesine yer yok' kararı