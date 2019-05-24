15 Metrede Asılı Kalan Aracın Sürücüsü Bir Türlü Uyandırılamadı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Burhan O.'nun (24) el frenini çekmeyi unutup içerisinde uyuduğu hafif ticari araç, geri hareket etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı. Burhan O.'nun araç kurtarıldıktan sonra uyandığı görüldü.

Olay, saat 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 8809/47 Sokak'ta yeni yapılan Evka- 5 yolunda meydana geldi. Yolda kalan araçların tamir ve bakımını yaptığı belirtilen Burhan O, hafif ticari aracını park edip uykuya daldı. Burhan O.'nun el frenini çekmeyi unuttuğu araç, bir süre sonra geriye hareket etti.

15 METREDE ASILI KALDI

Araç, 15 metre yükseklikte, şarampolün kenarında asılı kaldı. Yoldan geçen sürücüler, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARMA ÇALIŞMALARI SONRASINDA UYANDIRILDI

Çağrılan çekiciyle arka lastikleri boşta olan araç sabitlendi. Birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı. Burhan O.'nun kurtarma çalışmasının ardından uyandırıldığı görüldü. Burhan O. ambulansla kontrol amaçlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA