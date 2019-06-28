28.06.2019 12:07
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Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı

Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı -Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendiSAKARYA - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi.

Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı
-Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
SAKARYA - Sakarya 'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde farklı kavşak ve yollarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesindeki kavşağa hızlı giren kamyonetin, önce refüje sonra da yol kenarında park halindeki bir otomobile ve ardından market önünde bulunan dolaplara çarpması ile Adapazarı ilçesindeki Çevreyolu Caddesindeki bir kavşakta manevra yapan aracın, kavşağa giren başka bir otomobile çarpması sonucu savrulduğu kameralarca saniye saniye görüntülendi.Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı
Kaynak: İHA
Sakarya , 3. Sayfa

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