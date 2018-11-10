Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak durabildi: 1 ölü

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak durabildi: 1 ölüAğır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
ADIYAMAN - Adıyaman
'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Adıyaman merkeze bağlı Paşa Mezrası Köy yolunda meydana geldi. Adıyaman istikametinden Paşa Mezrası istikametine giden Alican Ulaş yönetiminde ki 02 HF 097 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra durabildi. Otomobil sürücüsü kazada ağır yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman
10 Kasım 2018 Cumartesi 23:38