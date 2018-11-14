Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Sürücüsüz Metro Hattı, Avrupa'da Birinci, Dünyada Üçüncü Oldu

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Brüksel merkezli Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından yapılan araştırmada, dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci seçildi.

500'DEN FAZLA SÜRÜCÜSÜZ METRO HATTI İNCELENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, 1885 yılında kurulan, 90 farklı ülkeden üyesi bulunan ve toplu taşımacılık sektöründe dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan, Brüksel merkezli Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (International Association of Public Transport-UITP), tek seferde yolcu taşıma kapasitesi 500'den fazla olan sürücüsüz metro hatlarını inceledi.

Dubai, Moskova, İstanbul, Roma, Sao Paulo, Bangalore, Fildişi Sahili, Hong Kong ve Canberra'da ofisleri bulunan UITP, yaptığı inceleme neticesinde en iyi sürücüsüz metroları belirledi. UITP'in araştırmasına göre, İBB'nin hizmete açtığı sürücüsüz Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Paris, Roma, Barselona gibi şehirleri geride bıraktı.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ OLDU

Kuruluş, dünya genelindeki sürücüsüz metro hatlarına ilişkin araştırmanın sonuçlarını internet sitesinde yayımladı. Burada, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Avrupa'nın en büyük yolcu taşıma kapasitesine sahip sürücüsü olarak gösterildi.

Dünyada sürücüsüz ulaşım sağlayan 62 adet metro hattından tek seferde yolcu kapasitesi 500'den fazla 22 metro hattı bulunuyor. Milano M5 Hattı, tek seferde 536 kişi taşırken, Singapur Circle MRT Hattı'nda 2 bin yolcu seyahat edebiliyor. Singapur Circle hattı, en fazla yolcu kapasitesi dolayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu yine Singapur'daki bir başka sürücüsüz metro hattı olan Singapur Kuzey Doğu MRT Hattı takip ediyor.

TEK SEFERDE 1620 KİŞİ TAŞIYABİLİYOR

İstanbul'daki sürücüsüz metro hattı ise tek seferde bin 620 kişi taşıma kapasitesiyle üçüncü sırada yer aldı. Dünyadaki 20 sürücüsüz metro hattını geride bırakarak üçüncü olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, aynı listede yer alan Avrupa'daki metro hatları arasında ise ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE'NİN ARDINDAN İTALYA VE İSPANYA GELDİ

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattının ardından, bin 200 yolcu kapasiteli Roma, 895 kişi kapasiteli Barcelona ve 722 yolcu kapasiteli Paris metroları geldi. Avrupa'nın birincisi sürücüsüz Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda, her biri 6 vagonlu olmak üzere 21 adet araç hizmet veriyor. Her bir araçta (6 vagonlu) tek seferde bin 620 yolcu taşınabiliyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞ KULLANDI

Birinci etabı, 15 Aralık 2017'de hizmete giren metro hattında bugüne kadar 25 milyon 310 bin 562 yolcu taşındı. 21 Ekim'de hizmet vermeye başlayan ikinci etap olan Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe bölümünde ise açıldığı tarihten bu yana 2 milyon 424 bin 561 yolcuya hizmet verildi.