Sürücüsüz metro test sürüşüne başladı

Kaynak: İHA

Sürücüsüz metro test sürüşüne başladıAvrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu test sürüşüne başladıSürücüsüz metro 8 ilçeden geçecek70 bin yolcu ve günlük 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahipİSTANBUL - İstanbul'un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda, test sürüşü başladı. Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 34 dakikaya indirecek Metronun bu yılın son çeyreğinde hizmete girmesi bekleniyor. 8 ilçeden geçecek metro, 70 bin yolcu ve günlük 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip. İstanbul'un ikinci Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı test sürüşüne başladı. Araç sürüş testlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Tekstilkent Metro istasyonunda açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ardından test sürüşü için beraberindeki heyet ile birlikte metroya bindi."Avrupa Yakasında ilk sürücüsüz hat olma özelliği taşıyor"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,"Sürücüsüz metroda manuel sistem dediğimiz sürücülü bir şekilde rayların hatların denemeleri akabinde sürücüsüz bir şekilde denemeler devam edecek. Bu hattımız 8 ilçemizden geçmekte yani İstanbul'umuzun 8 ilçemizi birbirine bağlayan, entegre eden çok önemli bir hat. Tabi bu hattın İstanbul'da geçtiğimiz yıl hizmete giren Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe sürücüsüz metro hattından sonra Avrupa Yakasında ilk sürücüsüz hat olma özelliği taşıyor. Şuanda manuel test sürüşleri başladıktan sonra da 2019 yılının son çeyreğine doğru hizmete girmesi bekleniyor. Toplamda hattımızın uzunluğu 18 kilometre, 15 istasyonumuzda oluşmakta yaklaşık tek yön olarak saatte 70 bin yolcu ve günlük 1 milyon yolcu kapasitesine sahip" diye konuştu.Yaklaşık 24,5 kilometre uzunluğu bulunan çift hatlı güzergahtaki istasyonlar şu şekilde; "Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kazım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani-Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy, Fulya, Yıldız, Beşiktaş, Kabataş." Hattın toplam 24,kilometre uzunluğu bulunurken seyahat süresi ise Kabataş'tan Mahmuybey'e 34 dakika olarak belirlendi. Metro yaklaşık olarak seyahat hızı ise 80 Kilometre olacak. Metronun yolcu kapasitesi 70 bin kişi olacak.