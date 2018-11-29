Sürücüye Meydan Dayağı Kamerada

İstanbul Bağcılar
'da ters yönden gelerek bir araca çarpan kamyonetin sürücüsü, çarptığı araçtaki üç kişi tarafından darp edildi.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağcılar Mahmutbey
Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye ters yönden giren araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı. Otomobildeki üç kişi de ters yönden gelerek araçlarına çarpan kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi ile otomobildeki üç kişi kamyonet şoförüne saldırdı. Kamyonet sürücüsünün kısa bir süre darp edildiği kavga
diğer sürücülerin de araya girmesiyle son buldu. Kavganın son bulmasının ardından taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde üç kişinin şahsa saldırdığı ve darp ettiği görülüyor.
(İHA)
İstanbul,Bağcılar
29 Kasım 2018 Perşembe 09:36