Sürüklenen Bottaki 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir
'in Karaburun
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Karaburun açıklarında lastik bottaki bir grup düzensiz göçmenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 51 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:14