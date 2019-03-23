Sürüklenen Lastik Bottaki 55 Göçmen Kurtarıldı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken bindikleri lastik botla sürüklenen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, motor arızasından dolayı sürüklendiği belirlenen botta, aralarında çocukların da bulunduğu 52 Suriye
, 2 Filistin
ve 1 Suudi Arabistan
uyruklu 55 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın, Kuşadası, Güncel
Kaynak: AA