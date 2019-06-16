16.06.2019 23:15
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Sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Mia DD" isimli teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.
Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Bodrum Limanı'na çekildi.Sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Bodrum, Güncel

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