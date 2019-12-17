Haberler » Güncel » Sürüleri karışan Afganistan uyruklu çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü - Haber

Sürüleri karışan Afganistan uyruklu çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Konya'nın Altınekin ilçesinde koyun sürülerinin birbirine karışması nedeniyle Afganistan uyruklu iki çoban arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

17.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:32Sürüleri karışan Afganistan uyruklu çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü
'nın ilçesinde koyun sürülerinin birbirine karışması nedeniyle uyruklu iki çoban arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Vali Mohammad Tajık (40), aynı mahallede çoban olan vatandaşı Gulle (44) ile sürüleri birbirine karıştırdığını öne sürerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tajık, av tüfeğiyle Menderes'e iki el ateş etti.
Göğsünden vurulan Menderes, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin olayın ardından kaçan Tajık'i yakalama çalışmaları sürüyor.

Afganistan, Altınekin, Menderes, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılıyor - Haber
12:20 " İnsanlara Hizmet Etme Anlayışıyla Görevlere Talip Oldum" - Haber
12:20 Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı - Haber
12:20 Aliağa'da tekne motoru çaldığı öne sürülen şüpheliler yakalandı - Haber
12:15 Efeler Belediyesi'nden lösemi hastası öğretmen için kan bağışı kampanyası - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
17.12.2019 12:23:15