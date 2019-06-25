25.06.2019 11:53
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Sürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Sürülerin, Nemrut Dağı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.

Bitlis 'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.
İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini, otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.
Yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek burada süt sağımı gerçekleştiriliyor.
Süt sağımının ardından sürülerin tekrar Nemrut Dağı'nın eteklerine yaklaşık 6 kilometrelik tozlu yolculuğu başlıyor.
Fotoğraf sanatçıları da sürülerin ilerlemesiyle vadilerden yükselen toz bulutunun gün batımındaki kızıl renkle bütünleşmesini kare kare fotoğraflıyor.
Kaynak: AA
Tatvan , Bitlis , Nemrut Dağı , Güncel

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