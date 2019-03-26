Sürüngenler Çetesi" Üyesi 5 Kişi Tutuklandı

Kaynak: İHA

İstanbul'da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı. Güvenlik kameralarına 'yakalanmamak amacıyla iş yerlerine sürünerek girdikleri için' kendilerine 'Sürüngenler Çetesi' ismini veren 7 şebeke üyesi İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete lideri Yıldırım B.'nin'nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(İHA)