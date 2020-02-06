Haberler » Güncel » Sürüye dadanan kurtları, kangallar telef etti - Haber

Sürüye dadanan kurtları, kangallar telef etti

Sivas'ın Gürün ilçesinde sürülere dadanan iki kurt, Kangal köpekleri tarafından telef edildi.

06.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:24Sürüye dadanan kurtları, kangallar telef etti
'ın ilçesinde sürülere dadanan iki kurt, köpekleri tarafından telef edildi.

Sert kış şartlarının yaşandığı Sivas, doğasında Kurtlar ile Kangalların ezeli rekabetine sahne oluyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde aç kalan kurtlar geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sedat Koç'a ait ağıllara saldırmak istedi. Tehlikeyi erken fark eden Kangallar karşı savunmaya geçerek iki Kurt'u telef etti.

"Size dana keseceğim"

Bir çoban bu anları cep telefonu ile kaydetti. Çobanın Kurtları boğmayı başaran köpeklerini ödüllendirmek için "Size daha keseceğim" sözü dikkat çekti. Gürün ilçesinde ak kalıp ağıllara dadanan kurtların 2 gün içerisinde bağlı bulunan 5 köpeği de telef ettiği belirtildi. - SİVAS

Sedat Koç, Kangal, Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32  Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim?
14:32  Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?
11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
6.02.2020 14:47:58