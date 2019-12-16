Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2)

SARA NÖBETİ GEÇİRİP, DÜŞTÜĞÜ SANILIYOR

Manisa'nın Demirci ilçesinde, dağlık alanda cansız bedeni bulunan çoban İsmail Demir'in, sara hastası olduğu, ayda 1 kez nöbet geçirdiği öğrenildi. Demir'in, yine sara nöbeti geçirip, taşlık alana düşmesi sonucu yaşamını yitirmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu belirildi.

Kesin ölüm nedeni için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu beklenirken, İsmail Demir'in kırsal Bayramşah Mahallesi'nde oturan yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Cemil SEVAL/DEMİRCİ (Manisa),