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Sürüyü bırakıp kaybolan çoban kaya blokları arasında bulundu

Antalya'da sürüsüyle birlikte çıktığı ormanda kaybolan çoban, Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kaya blokları arasında bulundu.

28.09.2019 16:35Sürüyü bırakıp kaybolan çoban kaya blokları arasında bulundu
Antalya'da sürüsüyle birlikte çıktığı ormanda kaybolan çoban, Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kaya blokları arasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesi Karataş mahallesinde ikamet eden ve psikolojik problemleri sebebiyle ilaç tedavisi gören Mehmet Ç. (22), Manavgat ilçesi Beşkonak mahallesinden keçi sürüsünü Serik'e getirirken ormanlık alanda kayboldu. Yanında bulunan diğer 2 kişi tarafından aranan ancak bulunamayan çoban için sabah saatlerinde Jandarmaya kayıp ihbarı bildirildi. İhbar üzerine AFAD, AKUT, 4 Jandarma Asayiş timi ve Jandarma İz Takip Köpek timi ile arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda kayıp çoban aynı gün saat 15.00 sıralarında yanında bulunan eşek ile birlikte ormanlık alanda kaya blokları arasında bulundu. Çoban'ın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilerek ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Karataş, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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