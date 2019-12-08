Haberler » Güncel » Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı - Haber

Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı

Erzincan'da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.

08.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:01Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı
'da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'ın beldesine bağlı köyde ilk kez havadaki droneyi gören iki çoban köpeği oldukça şaşırdı. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerası ve İHA ekibi tarafından kaydedildi. - ERZİNCAN

Çağlayan, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:42 Medya Sanat Merkezinde yeni dönem eğitimleri başladı - Haber
10:40 Yüksekova'da kar ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor - Haber
10:40 Nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:40 AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasında raftingciler "Raftingin zorlu parkuru"nu seçti - Haber
10:37 Japonya'da sıra dışı koku sergisi - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
08:15 Son dakika: Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
23:56 Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi - Haber
23:48 Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu - Haber
8.12.2019 10:43:54