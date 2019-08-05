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Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

TV8 ekranlarında yayınlanan Gözaltı ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Berna Keklikler'den, iddialı havuz pozu geldi. Keklikler, güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

05.08.2019 13:51 Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

Survivor 2017'nin güzel yarışmacısı Berna Keklikler, paylaştığı havuz pozuyla kendine hayran bıraktı.

İlk olarak Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de adını duyuran Keklikler televizyon dünyasındaki başarısıyla ön plana çıkmıştı. Son olarak Yasak Elma'ya transfer olan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"HAVUZ GÜZELİ BERNA"

Farklı yarışma formatlarında kendine has tarzıyla tanınan Berna Keklikler'in havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Keklikler için "Havuz güzeli, formunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

KATILDIĞI YARIŞMALARDA ADINDAN ÇOK SÖZ ETTİRDİ

En son Survivor 2017'nin Gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler, Stil Avcıları'nın yarışmacılarından biri oldu. Survivor'a ilginç çıkışlarıyla damga vuran Keklikler, Göz6 yarışmasında şampiyonluk elde etmişti.


Berna Keklikler, Almanya, Magazin

YORUMLAR (1)
ASABİ: BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜ DEMİREL AÇTI ÜCRET 8 TL FATİH SULTANI ÖZAL AÇTI ÜCRET 8 TL YAVUZSELİMİ, OSMANGAZİYİ, İZMİR PARALI OTOYOLUNU BUNLAR AÇTI GARDAŞIM AÇMAZ OLAYDILAR BİR GEÇEN BİR DE GEÇMEYEN PİŞMAN GEÇMESENDE FAHİŞ MİKTARDAKİ GEÇİŞ ÜCRETİ MİLLETİN SIRTINA YIKILDI CEBİMİZDE ENAYİ GİBİ 25 KURUŞ VERMİYELİM DİYE POŞETLE DOLAŞIYORUZ O POŞET GEÇEN SEÇİMLERDE BİRİLERİN BAŞINA DOLANDI SIRA GELECEK SEÇİMLERDE ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ DEDİLER BEŞ SENE SONRA O AT KÖPRÜDEN GERİ DÖNÜP GELDİĞİNDE GÖRECEĞİZ ONLARI
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