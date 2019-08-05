Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

Survivor 2017'nin güzel yarışmacısı Berna Keklikler, paylaştığı havuz pozuyla kendine hayran bıraktı.

İlk olarak Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de adını duyuran Keklikler televizyon dünyasındaki başarısıyla ön plana çıkmıştı. Son olarak Yasak Elma'ya transfer olan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"HAVUZ GÜZELİ BERNA"

Farklı yarışma formatlarında kendine has tarzıyla tanınan Berna Keklikler'in havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Keklikler için "Havuz güzeli, formunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

KATILDIĞI YARIŞMALARDA ADINDAN ÇOK SÖZ ETTİRDİ

En son Survivor 2017'nin Gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler, Stil Avcıları'nın yarışmacılarından biri oldu. Survivor'a ilginç çıkışlarıyla damga vuran Keklikler, Göz6 yarışmasında şampiyonluk elde etmişti.