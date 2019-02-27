27 Şubat 2019, 10:49
»»

Survivor 2018 Şampiyonu Adem Kılıççı, Oyunculuğa Adım Atıyor

2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli boksör Adem Kılıççı'nın, oyunculuk için 4 aydır eğitim aldığı ortaya çıktı.

Kariyerinde boks alanında birçok şampiyonluk kazanan Adem Kılıççı, 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

2018 YILINDA ŞAMPİYONLUĞU ALMAYI BAŞARDI

Survivor 2017 finalinde Ogeday Girişken'e karşı mücadeleyi kaybederek ikinci olan Adem Kılıççı, aradan bir yıl geçtikten sonra Survivor 2018 yılında yarışmaya tekrar katılarak şampiyonluğu almayı başarmıştır.

OYUNCULUK DERSİ ALMAYA BAŞLADI

Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Adem Kılıççı'nın, yeni mesleği için çalıştığı öğrenildi. Survivor yarışmasıyla hayatı değişen Adem Kılıççı'nın, 4 aydır oyunculuk eğitimi aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Kılıççı'nın, usta oyuncu Süeda Çil'den ders aldığı öğrenildi.

BAŞARILI PERFORMANS SERGİLİYOR

Boks kariyerine ara veren Adem Kılıççı'nın, oyunculuk eğitiminde oldukça başarılı performans sergilediği söyleniyor.

Ogeday Girişken, Adem Kılıççı, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (3)
EBRU : Adem Adamdir cok seviyorum güzel kalpli insan
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: Bence yol yakınken dön. Survivor panoramayı sun
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
CEVDET ÖZEN: Sabriyesiz olmazzzz
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
  • + SABRİYE ADEME KÜSTÜ SONRAKİ SEZONDA SEMA İLE YAKINLAŞTIĞI İÇİN AKDSHAKHDKS
    Yayından Kaldır
    0 0