Survivor 2018 Şampiyonu Adem Kılıççı, Oyunculuğa Adım Atıyor

Kariyerinde boks alanında birçok şampiyonluk kazanan Adem Kılıççı, 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurdu.
2018 YILINDA ŞAMPİYONLUĞU ALMAYI BAŞARDI
Survivor 2017 finalinde Ogeday Girişken'e karşı mücadeleyi kaybederek ikinci olan Adem Kılıççı, aradan bir yıl geçtikten sonra Survivor 2018 yılında yarışmaya tekrar katılarak şampiyonluğu almayı başarmıştır.
OYUNCULUK DERSİ ALMAYA BAŞLADI
Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Adem Kılıççı'nın, yeni mesleği için çalıştığı öğrenildi. Survivor yarışmasıyla hayatı değişen Adem Kılıççı'nın, 4 aydır oyunculuk eğitimi aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Kılıççı'nın, usta oyuncu Süeda Çil'den ders aldığı öğrenildi.
BAŞARILI PERFORMANS SERGİLİYOR
Boks kariyerine ara veren Adem Kılıççı'nın, oyunculuk eğitiminde oldukça başarılı performans sergilediği söyleniyor.
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