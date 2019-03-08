Survivor 2019'un En İyisi Belli Oldu! Hikmet Tuğsuz, Zirveyi Kimseye Bırakmadı

Survivor 2019'da her geçen hafta dokunulmazlık oyunları daha önem kazanıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada bu haftaki en iyi yarışmacı belli oldu.

REKABET KIZIŞIYOR

Survivor Türkiye Yunanistan'da rekabet tüm hızıyla sürüyor. Önce birleşme partisine, sonra da finale adını yazdırmak isteyen Türk ve Yunan yarışmacılar amansız bir mücadele veriyor.

PUAN DURUMUNDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Acun Ilıcalı, 3 Mart Pazar günü, haftanın performans birincilerini açıklamıştı. Bu açıklamaya göre, Survivor genel puan durumunda da dikkat çeken değişiklikler oldu.

TÜRK TAKIMINDA ERKEKLER, YUNAN TAKIMINDA KADINLAR ÖNDE

Survivor 2019'da Hikmet Tuğsuz, hem Türk takımında hem de Survivor genel puan durumunda zirveyi kimseye bırakmadı. Performansıyla dikkat çeken Hikmet, oynadığı oyunlarda yüzde 43'lük bir galibiyet oranına erişmiş durumda.

YARIŞMAYA YENİ KATILMASINA RAĞMEN BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERİYOR

Onun peşinden ikincilik koltuğuna oturan isim ise geçtiğimiz günlerde Yunan takımına katılan Katerina Dalaka oldu. Neredeyse adaya yeni ayak basmış olmasına rağmen Yunan yarışmacı, parkurda tozu dumana katmayı başarıyor.