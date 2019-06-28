Survivor 2019'un finalistleri belli oldu

14 yıldır büyük heyecana sahne olan ve formatı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor'ın 2019 sezonunun sonuna gelindi.

Acun Ilcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği fonomen yarışma programı bu yıl format değiştirerek Yunanistanlı yarışmacılarının da dahil olmasıyla izleyenlerin karşısına çıktı.

ELENEN SON İSİM BELLİ OLDU

Sezon boyunca çekişmeli mücadelenin yaşandığı yarışmanın finaline sayılı günler kala, önceki akşam yayınlanan bölümde elenen son isim belli oldu. Böylelikle finalistler de ortaya çıktı.

DOKUNULMAZLIĞI SİYAH TAKIM KAZANDI

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. İki takımın yarışmacıları da, final mücadelesinde yüksek performans sergileyerek müthiş bir mücadele gerçekleştirdi. Dokunulmazlığı siyah takım kazandı.

BORA ELENDİ OKAY FİNALE KALDI

Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Toplu sms oylaması sonuçlarına göre, yarışmada performansıyla öne çıkan Bora elenen isim oldu. Okay ise finale yükseldi.

FİNALE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında Seda, Emre ve Yusuf'un ardından finale kalan son isim Okay oldu. Yunan yarışmacılarda ise finale kalan isimler Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi olmuştu.