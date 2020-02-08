Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler

Survivor ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Yasin Obuz ve Sercan Yıldırım'ın ardından 2020 sezonunda yarışacak isimler netleşti. Şubat ayındaekrana gelecek Survivor 2020 2019 kazananları kim?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı'nın üstlendiği proje Survivor, yeni sezonda yine TV8'de olacak. Birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı yarışma 16 Şubat Pazar günü izleyenlerle buluşacak.

2020 SURVİVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI

Kısa süre önce Ilıcalı yeni sezonda ünlüler takımında Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan, Sercan Yıldırım'ın yarışacağını açıklamıştı. Yarışmaa yer alacak diğer isimler ise; Nisan Bölükbaşı, Makbule Karabudak, Meryem Kasap, Elif Gören, Tuğba Melis Türkolacak.

SURVİVOR 2019 KİM KAZANDI?

2019 yılında Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan olarak düzenlenen yarışmada Yunanistan adına Katerina Dalaka, Türkiye takımında da Yusuf Karakaya şampiyon oldu.