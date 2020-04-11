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Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar son model arabayı kazanmak için yarıştı. Kıyasıya rekabetin olduğu zorlu parkurda Ünlüler takımından bir kadın ve bir erkek yarışmacı son model arabanın sahibi oldu.

11.04.2020 07:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:01

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Performans yarışmacılarının avantajlı bağışladığı yarışta kazananlar belli oldu.

ELİF HERKESE FARK ATTI

Acun Ilıcalı bir erkek ve bir kadın yarışmacıya verilecek araba ödülünü tanıtırken yarışmacılar ödülü gördüğünde büyük heyecan yaşadı. Performans finalinde en fazla cana sahip olan isim 9 can ile Elif oldu. Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise 1 can ile en dezavantajlı isimler oldu. Performans finali niteliğindeki araba ödülünde finale kadınlarda Elif-Aycan ikilisi kalırken erkeklerde Cemal Can-Mert ikilisi yarıştı.

Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu

ARABAYI KİM KAZANDI?

Daha fazla cana sahip olan yarışmacıların avantajlı olduğu oyunda Aycan ile Elif'in final mücadelesi nefesleri kesti. Dün akşam oynayan yarışta araba ödülünün kazananı kadınlarda Elif, erkeklerde ise Mert oldu.

Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020’de son model arabanın kazananları belli oldu
Etiketler: Acun Ilıcalı, Magazin
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