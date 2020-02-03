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Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler, 16 Şubat akşamı TV8'de başlayacak. Acun Ilıcalı, merakla beklenen programda yarışacak 3 ismi daha açıkladı. Oyuncu Uğur Pektaş, MasterChef yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Survivor 2020'de yarışacaklar.

03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:12

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı 'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Merakla beklenen yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN RENKLİ İSMİ SURVIVOR'DA

Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.

Acun Ilıcalı, önümüzdeki günlerde diğer yarışmacıları da sosyal medyadan açıklayacak.

Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu

Ersin Korkut, Acun Ilıcalı, Emrah, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
AVNİ:acun ben yokmuyuma la
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2 1
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SURVİVORA AYAZ GELSİN:ÇALIŞKAN AYAZ GELSİN SURİVVORA
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YASİNMİ YTER AMA:Yasini severim ama yasin survivora uygun değil kilolu sırf komik diyemi gelecek
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KOMİK DEĞİL:.
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ALTAN:acun her sene survivora yüz binlerce kişi başvurdu diyor ama o yüzbinler içinden yarışmacıları seçmiyor dikkat ederseniz acun survivor yarışmacılarını hep ya kendi kanalında daha önce programlara yarışmalara katılanlardan yada eş dost tanıdık çevresinden seçiyor . ey acun adam ol adam neden insanların umutlarıyla oynuyorsun zaten hiçbirinin seçilmeyeceği yarışmaya halkı çağırıyorsun. gene milleti kandırmaca
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9 0
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ARZU:Secmiyor kendi kafasina gore aliyor
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MEMLEKETİM:Sunun su sacma programlarini takip edip para kazandiran ahmaklar varmi?
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HEE:eee be modası geçti be artık bu tür yarışmaların b planını hazır tut başka yarışmaları hazırda bulundur bide senin tepetaklak haberlerin gelmesin netice muhabirlikten yükseldin severim acun firarda vb.
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KABIZ MEMED.:Şu Ana Kadar, Belirlenen Yarışmacılar, Hep KOFTİ. .
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ASIM:#survivor2020 listeye bakınca türkiyenin tanıdığı gerçek ünlüler gene yok sokağa çıksan sorsan kimsenin tanımadığı eften püften iş alamayan gündemden gözden düşmüş tipler acun her sene hep sokaktakilerin tanımadıklarını ünlü diye millete yutturuyor . acunun herkesin tanıdığı ve güncel ünlüleri survivora getirecek gücü yok ya getirmeyi beceremiyor yada paraya kıymıyor
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