Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin ilk eleme konseyi, yaşanan gelişmelerle izleyicileri hayli şaşırttı. Survivor'ın bu sezonki en önemli şampiyonluk adaylarından, ünlü oyuncu Uğur Pektaş diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya ilk haftadan veda etti.

Uğur Pektaş

DİZ SAKATLIĞI YÜZÜNDEN DEVAM EDEMEDİ

Uğur Pektaş, yıllar önce yayınlanan ilk Survivor yarışmasının şampiyonluğuna ulaştı. Pektaş, bu sezon da yarışmaya iddialı bir giriş yaptı ancak diz sakatlığı yüzünden yarışmaya devam edemedi.

BİR HAFTADA 3 VEDA

Ünlü oyuncu Uğur Pektaş'la birlikte eski milli basketbolcu Şaziye İvegin de diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti.

Şaziye İvergin

Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in sakatlık sebebiyle veda ettiği Survivor'da, bir kişişde oylama ile elendi. Elemeye çıkan Gönüllüler takımında en az oyu alan Makbule Karabudak yarışmadan elenen isim oldu.