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Survivor'a katılan MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020 kadrosu belli olmaya başladı. Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Tayfun Erdoğan ve Cemal Can Canseven'den sonra Masterchef Yasin'in de Survivor'a katılacağı açıklandı. MasterChef Yasin Obuz'un aşçılık performansını yakından takip edenler Survior performansını şimdiden merak etmeye başladı. Peki Yasin Obuz kaç yaşında, nereli?

04.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:17

MasterChef 'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz, Survivor 2020'ye katılacak isimler arasında yerini aldı. Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrası Survivor'a katılan MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları merak edildi.

SURVİVOR'A KATILAN MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

Yasin Obuz

OBUZ NE DEMEK?

Obuz isminin anlamı

1. Su kaynağı.

2. Akarsulardan oluşan küçük derecik.

3. İki derenin birleştiği dar yer.

4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere.

Obuz isminin sözlük anlamı:

Küp yapılan yeşil renkli toprak.

SurvivorSurvivor'a katılan MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli?

Survivor'a katılan MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli?

Sercan Yıldırım, Türkiye, Gündem, Magazin, Güncel


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