12 Mart 2019, 10:12
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Survivor'a Sonradan Katılan Sabriye Şengül, Diğer Yarışmacılarla Kavga Etti

Survivor'a sonradan dahil olan Sabriye ve güçlü yarışmacılardan Bora, oyun sonrası birbirine girdi. Sinirlerine hakim olamayan Sabriye, bir ara yarışmacıların üstüne yürüdü.

Survivor'da adaya en son katılan isim olan eski yarışmacılardan Sabriye Şengül ile Bora arasında yaşanan tartışma yarışmaya damga vurdu.

Bir ara sinirlerine hakim olamayan Sabriye, yarışmacıların üzerine yürüdükten sonra sinirden gözyaşlarına boğuldu.

YARIŞMACININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ödül oyununun oynandığı sırada tartışmaya başlayan Sabriye ile Bora'nın tartışması şiddetlenince araya diğer yarışmacılar girdi. Bora'dan sonra kendisine şov yapıyorsun diyen Hakan'a sinirlenen Sabriye adeta çığırında çıktı. Milli boksör, bir ara Hakan'ın üzerine yürüdü.

Sabriye Şengül, Diğer Yarışmacılarla Kavga Etti">

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sunucu Murat'ın devreye girmesiyle sakinleşen Sabriye gözyaşlarına hakim olamadı. Murat ise yarışmacıları birbirlerine nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyardı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye kazanmıştı. Dün akşam yapılan 2. dokunulmazlık oyununda Türkiye 10-6 skorla Yunanistan'ı yendi. Bu hafta eleme adayları Yunan takımından çıkacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Yunan takımında kadınlarda bireysel dokunulmazlık Afroditi'nin oldu; erkeklerde ise Vasilikos dokunulmaz olup bu hafta elenmekten kurtuldu.

ERKEK ADAYLAR ELEME POTASINA GİRECEK

Survivor'daki yeni kurallara göre kadın ve erkek sayıları arasında eşitsizlik olduğu takdirde sayıları eşitlemek adına fazladan eleme yapılmayacaktı. Yunan takımında bu hafta erkek adaylar eleme potasına gitmek zorunda kaldı.

Oylamada Tony'nin ismi çıktı. İkinci eleme adayını ise Vasilikos belirledi. Vasilikos Spyros'un ismini verdi. Afroditi de Vasilis'in ismini verdi böylece üç eleme adayı belli oldu.

Sabriye Şengül, Bora Füzesi, Magazin


YORUMLAR (10)
MANAS: TERBİYESİZ
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GALERİCİ NİYAZİ: REYTİNGLERİ DÜŞEN ACUN SABRİYE''YE SARILDI AMA ARTIK SIKTIN BE ACUN SEÇTİĞİN KİŞİLER YARIŞMA KONSEPTİN HEPSİ SIKTI SAT KANALI BENCE HAZIR MÜŞTERİSİ VARKEN.
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KRAL: acun baktı ki artık eskisi gibi survıvor izlenmiyor ne yapacak kavga çıkaracak ınsanlar getiriyor ki reytingi kurtarsın. koyu bir survıvor takipçisi olarak bu yıl 1 dk bile izlemedim kadroyu gördükten sonra. izlemem de artık
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CEMŞİTTİN: şimdi artar reytingler ha gayret sabriyenin zaten survivora katılmasının amacı buydu
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ALİ: SABRİYE HANGİ OYUNDA KAZANDI. DAHA ÖNCEKİ SURVİVOR DA OYNADI. HATIRLAYAN VARMI OYUN KAZANDIĞINI. SPORCU AMA BOŞ KOŞAMIYOR HİÇBİR EL BECERİSİ YOK. YAPAMAYINCA SUÇU BAŞKASINA ATMAK İÇİN İNSANLARA BAĞIRIP ÇAĞIRIYOR SONRADA AĞLAMAYA BAŞLIYOR. BENCE İLK ELEME DE GİTMELİ. . . . . GÜLE GÜLE SABRİYE
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