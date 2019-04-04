Survivor Arabayı Kim Kazandı? Survivor Türkiye Yunanistan 2019

Survivor Türkiye Yunanistan yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Survivor'da arabayı kim kazandı merak ediliyor. Survivor'da Acun'un söz verdiği 10 araba ödülünde üçüncü haftada kim en çok doğru tahmin etti? Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta araba oyunu izleyenlerin nefesini kesti. Araba oyunu için Dalaka ve Sude, 2 ayrı takım oluşturdu. Dalaka'nın takımı (siyah takım) 10-9 Sude'nin takımı (beyaz takım) karşısında kazandı. Katerina Dalaka'nın takımı ise kendi arasında 'siyah mı beyaz mı?' oyunu oynadı. Siyah Beyaz tahmin oyununda en çok doğru tahmini yapan Sabriye, Survivor 2019'da bu hafta araba ödülünü kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Yunan takımında yapılan ada konseyinde Tony ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kyriakos tarafından ikinci eleme adayı olarak Spyros, Katerina Dalaka tarafından ise üçüncü aday olarak Vasilis açıklanmıştı. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Vasilikos bu hafta eleme adayları olmuştu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'a bu hafta Yunan takımından Vasilis Vasilikos veda etti.