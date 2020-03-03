Survivor'dan Fatma ve Erman'ın diskalifiye olmasının ardından 2020 Survivor yeni yarışmacıları belli oldu. 4 yeni isim yarışmaya dahil olurken yeni yarışmacılardan Survivor Aşkım Burçe Tunay izleyicilerin merak konusu oldu. Survivor'a katılan Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenler…

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul 'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

Okuduğu okullar:

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik) ( Türkiye Geneli 2.cilik)

Başarıları :

Yurtiçi:

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

Yurt dışı:

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)