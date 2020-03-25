Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Ekran başındakiler de yarışmacıların hayatını ve biyografisini merak ediyor. EN çok merak edilen isimlerden biri de Aşkım Burçe Tunay. Peki, Survivor Aşkım kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli? Aşkım Burçe boyu kaç?

SURVİVOR AŞKIM BOYU KAÇ?

Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın boyu 1,62 cm'dir.

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

2000 doğumlu olan Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İlkokul eğitimini Kayseri Besime Özderici İlkokulu'nda almıştır. Ortaokul'dayken tekrar İstanbul'a taşındı ve İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda eğitimini tamamladı. Lise eğitimine Maltepe Anadolu Lisesi'nde başladı fakat Kadıköy Final Temel Lisesi'nden mezun oldu. Şu an Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde aktif sporculuk yapmaktadır.