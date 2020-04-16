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Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu

Survivor'da Ünlüler takımından Gönüllüler takımına geçtiği için gündeme gelen Berkan Karabulut'un sevgilisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Paylaşımın ardından Berkan ve sevgilisinin yarışma öncesi çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

16.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:03

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da birleşme partisinin ardından takımların eşitlenmesi için yarışmacılar arasında değişiklikler yapıldı. Ünlüler takımından Berkan ile gönüllüler takımından Yunus Emre yer değiştirdi. Takımı değiştiği için gündeme gelen Berkan'ın sevgilisi ise Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Berkan'a destek oldu.

"KALBİM HEP SENİNLE"

Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu olan 1994 doğumlu Berkan, 2 yıldır Lale Onuk ile aşk yaşıyor. Berkan'ın takım değiştirmesiyle sevgilisiyle öpüşürken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Onuk, "Nerede olursan ol, kalbim hep seninle" diyerek yarışmacıya olan desteğini göstermiş oldu.

Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu

SEVGİLİSİYLE POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sevgilisini 10 yıldır tanıdığını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında "Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan ile yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı. Berkan beni tanıdı. 'Hala çok güzelsin' dedi. Bu benim için müthiş bir şeydi. Çünkü o beni tanıdığı zamanlarda şişmandım ve kendimi çok çirkin hissediyordum. Öyle gelişti olaylar..." demişti.

Çiftin yarışma öncesi çektirdiği pozlar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte çiftin aşk dolu paylaşımları...

Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Survivor Berkan’ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Etiketler: Magazin
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Yorumlar (1)
MÜŞÜR:böyle sevgililer kolay bulunmuyor. . sen survivorunu rahat rahat yap berkcik. . sevgilini boş bırakmazlar. . rahat ol. . emin ellerde :)
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