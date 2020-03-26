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Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti

İki kere Survivor'da yarışarak adını duyuran Berna Canbeldek, derin göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerine "Evde kal" çağrısında bulundu. Canbeldek'in cesur pozlarına beğeni yağdı.

26.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:59

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasında iki kez mücadele eden Berna Canbeldek, koronavirüsten korunmak için evinde kendini karantinaya aldı. Canbeldek, bu sürede evde ne yaptığını da takipçileriyle paylaştı.

EV KOMBİNİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Eve kapanan Survivor'ın eski yarışmacılardan Berna Canbeldek, sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından sporcu sütyeni ve mini şortlu pozunu paylaşan Berna, "Ev, eğitim, güneş, kahve, doğa yürüyüşü, yine evde, banyo, film, Netflix. Tekrar tekrar, ya sen?" dedi.

Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya geldi. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgileniyor. Türkiye'den Almanya'ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin'de yaşıyor.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014-2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katıldı ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrıldı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları'nda ring'e çıktı.

Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
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Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Etiketler: Acun Ilıcalı, Magazin

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Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti

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Haberler ›› Magazin ››Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti - Magazin
Yorumlar (4)
RUMUZ:Türk gençleri onu her gece karantinaya alıyor zaten...
Cevap Yaz 1 6
AHMET:korona bahane göğüslerim şahane pozu
Cevap Yaz 2 5
SİNONN LUMBBER:Laaa sen ne anlarsın iç çamaşırı dan looo bizim ağzımızın. Suyu akıyo onu yemek için loo
0 0
ADINIZI YAZIN:haber değeri yok beğenmedim. bize ne başkalarının iç çamaşırlı pozlarından
Cevap Yaz 3 14

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