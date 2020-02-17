Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alan Burak Yurdugör, oyunlarda gösterdiği performans ve kişiliği ile ilgi odağı oldu. İddialı tarzı ile öne çıkan Burak Yurdugör hakkında araştırmalar yapılırken Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında soruları sıkça soruldu.

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

Survivor Burak Yurdugör 21 yaşında İstanbu'da dünyaya geldi. Babası İsviçre Zurich doğumludur ancak kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanmaktadır. Burak Yurdugör'ün bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezundur.

Burak Yurdugör şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilkokulda başlamıştır. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine Amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.