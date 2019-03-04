Survivor'da, Acun Ilıcalı ve Okay Arasındaki Diyalog Güldürdü

Survivor'da, iki takımın nefes kesen mücadelesi devam ederken, yarışmacıların çıkışları ilginç anlara sahne oluyor. Eğlenceli anların da yaşandığı yarışmaya dün gece Acun Ilıcalı ve Okay'ın diyaloğu damga vurdu.

SORUYU ANLAYAMAYAN OKAY'A HİKMET YARDIMCI OLDU

Yarışmanın sekizinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ile Okay arasındaki diyalog güldürdü. Acun Ilıcalı'nın sorusunu anlayamayan Okay'a Hikmet yardımcı oldu.

"HAYATIMDA İLK DEFA TÜRKÇE'DEN TÜRKÇE'YE TERCÜME GÖRÜYORUM"

Acun Ilıcalı, eleme adayı olan Okay'a "Şu an aday oldun ama, adada kalırsan potansiyel olarak aday gösterilme ihtimalin var. Aday gösterdiklerinden sana bir tepki gelecek" dedi. Ilıcalı'nın ne dediğini anlamayan Okay'a Hikmet yardım etti. Ardından Ilıcalı, hayatında ilk defa Türkçe'den Türkçe'ye tercüme gördüğünü ifade etti.