Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Suvivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da bir eleme haftası daha yaşandı ve Survivor adasından bir kişi daha gitti.

Survivor'da Türk takımın ortak olarak yazdığı isim Atakan olmuştu, bireysel dokunulmazlığı alan Yusuf, Bora'yı seçmiş, Büşra ise Hakan'ın adını vermişti.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Üç başarılı yarışmacı da potada olmaktan şaşkınlık duymuştu. Ancak SMS oylaması sonucu bir kişi hayallerine veda etti. Survivor'da kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor'da elenen isim Hakan oldu.

"BÜŞRA'YI VİCDANIYLA BIRAKIYORUM"

Elendiğini öğrenen Hakan Kanık, "Kanıtlamam gereken çok şey var demiştim. Ama gerçekten çok erken bir veda oldu. Burada birçok şey öğrendim. Büşra'ya iki çift lafım var; Benim gitmeyeceğimi söyleyerek adımı verdiğini söylemişti. Ben gittim. Büşra'yı vicdanıyla baş başa bırakıyorum." diyerek arkadaşlarıyla vedalaştı.