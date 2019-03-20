20 Mart 2019, 10:20
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Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımı, kadın ve erkek yarışmacıların eşit olması adına erkeklerden eleme adayı olarak üzere 3 isim belirlemişti. Atakan, Hakan ve Bora arasından bir kişi adaya veda etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Suvivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da bir eleme haftası daha yaşandı ve Survivor adasından bir kişi daha gitti.

Survivor'da Türk takımın ortak olarak yazdığı isim Atakan olmuştu, bireysel dokunulmazlığı alan Yusuf, Bora'yı seçmiş, Büşra ise Hakan'ın adını vermişti.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Üç başarılı yarışmacı da potada olmaktan şaşkınlık duymuştu. Ancak SMS oylaması sonucu bir kişi hayallerine veda etti. Survivor'da kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor'da elenen isim Hakan oldu.

"BÜŞRA'YI VİCDANIYLA BIRAKIYORUM"

Elendiğini öğrenen Hakan Kanık, "Kanıtlamam gereken çok şey var demiştim. Ama gerçekten çok erken bir veda oldu. Burada birçok şey öğrendim. Büşra'ya iki çift lafım var; Benim gitmeyeceğimi söyleyerek adımı verdiğini söylemişti. Ben gittim. Büşra'yı vicdanıyla baş başa bırakıyorum." diyerek arkadaşlarıyla vedalaştı.

Magazin



YORUMLAR (13)
ADINIZI YAZIN: Büşra şımarık çirkin işe yaramaz
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BRT: çok iyi oldu
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ADALET KORKMAZ.: bu saatten sonra izlenmez zaten esas şimdi türk takımı ayvayı yedi o çocuk yarışlarda çok iyi di hiç kimse ile problemi yoktu bütün yemekleri o yapardı ve de sempatik bir kişiliği vardı ben şahsen artık izlemeyeceğim çünkü adaletli eksilme olmuyor.
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  • ZEYNEP : KESINLIKLE DOGRU.. Hakan sonuna kadar orada olmayı hak ediyordu.. Melisa, Sabriye gibi pek çok zayıf yarısmacı orada duruyor ustelik..Korkunc..
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OBJEKTİF: Arada sırada denk gelirde izlerim bu yarışmayı. yunan takımında zenci gördüğümde Yattara sanıp o takımı desteklemiştim.
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