Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?

Survivor 10 Nisan ekrana gelen yeni bölümü ile nefesler kesti. Kıyasıya rekabetin olduğu zorlu parkurda Ünlüler takımından bir kadın ve bir erkek yarışmacı son model arabanın sahibi oldu. Peki, Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?

11.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:57
Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Performans yarışmacılarının avantajlı bağışladığı yarışta kazananlar belli oldu. Programı izleyemeyenler Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

KADINLAR VE ERKEKLERDE ARABA ÖDÜLÜ İÇİN KİM YARIŞTI?

Acun Ilıcalı bir erkek ve bir kadın yarışmacıya verilecek araba ödülünü tanıtırken yarışmacılar ödülü gördüğünde büyük heyecan yaşadı. Performans finalinde en fazla cana sahip olan isim 9 can ile Elif oldu. Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise 1 can ile en dezavantajlı isimler oldu. Performans finali niteliğindeki araba ödülünde finale kadınlarda Elif-Aycan ikilisi kalırken erkeklerde Cemal Can-Mert ikilisi yarıştı.

Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?

ARABAYI KİM KAZANDI?

Daha fazla cana sahip olan yarışmacıların avantajlı olduğu oyunda Aycan ile Elif'in final mücadelesi nefesleri kesti. Dün akşam oynayan yarışta araba ödülünün kazananı kadınlarda Elif, erkeklerde ise Mert oldu.

Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?
Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?
Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?
Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Haberler ›› Güncel ››Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı? - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:40: Konya'da sokaklar sessizliğe büründü - Haber 12:39: Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı - ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/ - Haber 12:38: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 12:38: İngiltere'de sıcak hava koronavirüs yasaklarını unutturdu - Haber 12:38: Tahran Belediyesinde 134 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler