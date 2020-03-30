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Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı

Takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı için kendi tercihiyle Gönüllüler takımına geçen Barış, oyun esnasında eski takım arkadaşı Sercan ile kavga etti. Sercan'ın kavga esnasında Barış'a "Seninle daha işim bitmedi" demesi üzerine sinirlenen Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacıyı sert bir dille uyardı.

30.03.2020 07:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:52

Survivor 2020 dün akşam 31. bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde Meryem'in sakatlığından dolayı yarışmadan diskalifiye etmesinin ardından kendi isteğiyle Gönüllüler takımına geçen Barış ile eski takım arkadaşı Sercan arasında kavga çıktı.

KÜFÜR VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Yarışmanın son bölümünde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda da karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda skor 6-5 ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı. Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Barış'a oyun kaybeden Sercan çılgına döndü. Sinirlenen Sercan kendine hakim olamayınca küfür ve hakaretler savurdu. Sercan'ı takım arkadaşları zor sakinleştirirken Barış, olayın kaynağını bilmediğini söyledi.

Survivor'da Barış ve Sercan birbirine girdi

"SÖYLEDİĞİN KELİMELER ÇOK SIKINTILI, BİR DAHA İSTEMİYORUZ"

Oyun sonrasında iki takımı eleme konseyi için toplayan Acun Ilıcalı, Sercan ve Barış arasındaki kavgaya da değindi. Sercan'ın "Seninle daha işim bitmedi" sözlerine sinirlenen Ilıcalı, "Senin burada söylediğin kelimelerde anlamlar çok sıkıntılı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" diyerek Sercan'ı sert bir dille uyardı.

Survivor'da Barış ve Sercan birbirine girdi
Acun Ilıcalı, Barış’a hakaret eden Sercan’ı sert bir dille uyardı
Etiketler: Acun Ilıcalı, kavga, Magazin

Haberin Videosu :

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de Barış ve Sercan birbirine girdi

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