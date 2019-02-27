Survivor'da Beklenmedik Bir Yarışmacı Elendi. Herkes Şok Oldu !

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kazanan takım Yunanistan olmuş ve Türk takımı arasında yapılan oylama ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonucu Atakan, Bora ve Kaan eleme adayı olmuştu. Survivor'a veda eden isim dün akşam konseyde belli oldu. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı eleme potasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Kaan Güvenilir oldu. Survivor'a veda eden Kaan, 2 hafta önce yarışmaya katılmıştı.

KAAN'IN SON SÖZLERİ

Kaan veda ederken son sözleri ise "Üzücü tabi. Yani kendi performansımı gösteremeden elenmek çok üzücü. Eminim ki çok daha farklı lanse edecektim kendimi. Yeni alışıyordum. Önemli değil. Burada iki hafta bulunmak benim için keyifti. Her şeye şükretmeyi öğrendim. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Çok fazla diyecek bir şey yok. Hakkımda hayırlısı olsun." oldu.

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Survivor Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Kaan Güvenilir, 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır. Kaan Güvenilirbirçok yeteneğiyle adından sıkça söz ettirdi. Kaan Güvenilir İstanbul'da yaşamaktadır. 1,80 boyunda ve 84 kilodur.