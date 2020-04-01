Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan SMS oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu! Survivor 2020 bu hafta kim elendi? 31 Mart Salı Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan SMS oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak belirledi. Survivor'da elemeye kalan Yasin, Burak ve Yunus Emre arasında SMS oylamasında en az oyu alan isim ise Burak oldu. Böylece Burak Yurdugör bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.