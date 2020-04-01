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Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu! Survivor 2020 bu hafta kim elendi? 31 Mart Salı Survivor'da kim elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüller takımından Yunus Emre, Yasin ve Burak potaya girdi. Peki, Survivor 2020 bu hafta kim elendi? 31 Mart Salı Survivor'da kim elendi?

01.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:37

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan SMS oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu! Survivor 2020 bu hafta kim elendi? 31 Mart Salı Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan SMS oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak belirledi. Survivor'da elemeye kalan Yasin, Burak ve Yunus Emre arasında SMS oylamasında en az oyu alan isim ise Burak oldu. Böylece Burak Yurdugör bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu! Survivor 2020 bu hafta kim elendi? 31 Mart Salı Survivor'da kim elendi?
Survivor’da haftanın elenen ismi belli oldu! Survivor 2020 bu hafta kim elendi? 31 Mart Salı Survivor’da kim elendi?
Etiketler: SMS, Gündem, Güncel

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Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu! Survivor 2020 bu hafta kim elendi? 31 Mart Salı Survivor'da kim elendi?
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Haberler ›› Gündem ››Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu! Survivor 2020 bu hafta kim elendi? 31 Mart Salı Survivor'da kim elendi? - Haberler
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