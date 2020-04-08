Survivor'da kim elendi? Survivor'da yarışmaya veda eden isim bu hafta kim oldu? İşte Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim!

Her hafta Salı akşamı yapılan eleme konseyinde bu hata ünlüler takımından bir im veda etti. Acun Ilıcalı'nn yen gelişmeleri de açıkladığı programda izleyiciler Survivor'da kim elendi? Survivor'da yarışmaya veda eden isim bu hafta kim oldu gibi soruları yanıtlarını merak etti. İşte Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim!

7 NİSAN SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Mert, ersin ve Parviz, oldu. Elenen isim ise Parviz oldu.

SMS oylamasında ilk iki sırada çıkan Ezgi ve Aycan Mert ve Ersin'in isimlerini verdi. Yapılan SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Parviz Abdullayev oldu.

Acun Ilıcalı Parviz Abdullayev'in elenmesinin ardından Survivor başladığı günden bu yana en üzücü günü yaşıyorum açıklamasında bulundu.

Parviz Abdullayev

7 NİSAN 2020 SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

1. EZGİ

2. AYCAN

3. ERSİN

4. AŞKIM

5. MERT

6. PARVİZ (ELENDİ)

7. BERKAN

8. SERCAN

9. ELİF