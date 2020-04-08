Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Survivor'da kim elendi? Survivor'da yarışmaya veda eden isim bu hafta kim oldu? İşte Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim!

Yarışmaları ile izleyiciyi ekrana bağlayan Survivor, bu kez de eleme heyecanı ile izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Peki, Survivor'da yarışmaya veda eden isim bu hafta kim oldu? Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim!

08.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:40
Survivor'da kim elendi? Survivor'da yarışmaya veda eden isim bu hafta kim oldu? İşte Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim!

Her hafta Salı akşamı yapılan eleme konseyinde bu hata ünlüler takımından bir im veda etti. Acun Ilıcalı'nn yen gelişmeleri de açıkladığı programda izleyiciler Survivor'da kim elendi? Survivor'da yarışmaya veda eden isim bu hafta kim oldu gibi soruları yanıtlarını merak etti. İşte Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim!

7 NİSAN SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Mert, ersin ve Parviz, oldu. Elenen isim ise Parviz oldu.

SMS oylamasında ilk iki sırada çıkan Ezgi ve Aycan Mert ve Ersin'in isimlerini verdi. Yapılan SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Parviz Abdullayev oldu.

Acun Ilıcalı Parviz Abdullayev'in elenmesinin ardından Survivor başladığı günden bu yana en üzücü günü yaşıyorum açıklamasında bulundu.

Survivor'da kim elendi? Survivor'da yarışmaya veda eden isim bu hafta kim oldu? İşte Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim!
Parviz Abdullayev

7 NİSAN 2020 SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

1. EZGİ

2. AYCAN

3. ERSİN

4. AŞKIM

5. MERT

6. PARVİZ (ELENDİ)

7. BERKAN

8. SERCAN

9. ELİF

Etiketler: Acun Ilıcalı, SMS, Gündem, Güncel

İlgili Haberler

Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Survivor'da kim elendi? Survivor'da yarışmaya veda eden isim bu hafta kim oldu? İşte Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

İmamoğlu, Helsinki’nin cevabını beğendi Haberler
İmamoğlu, Helsinki'nin cevabını beğendi
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haberler
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu

Son Dakika Gündem Haberleri

10:56: Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri - Haberler 10:30: İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir? - Haberler 10:22: Maske satışı yasak mı? İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi? - Haberler 09:56: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı? - Haberler 09:49: Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri kimler, görevleri neler? - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler