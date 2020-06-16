Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım, özel uçakla Samana'ya gitmek ve oradaki aktivitelerin tadını çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. İlginç anların yaşandığı oyunda Evrim yarışı bırakırken Yasin ise sinir krizi geçirdi.

16.06.2020 07:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:55

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam 108. bölümüyle ekrana geldi. Çeyrek finalden önce son büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele etti. Oyunu kazanan kırmızı takım özel jet, üstü açık araba, şelale ve malikaneden oluşan ödülün tadını çıkardı.

EVRİM OYUNU BIRAKTI

Dokunulmazlık oyunları sonrasında çeyrek finale kalmayı garantileyen kırmızı takım ile bir arkadaşlarına yarın veda edecek olan mavi takım, büyük ödülü kazanmaya çalıştı. İçinde özel jetin, muazzam bir şelale ve malikanenin olduğu büyük ödül için takımların mücadelesi nefes kesti. Müthiş mücadelelerin ekrana geldiği ödül oyununda oyun baştan sonra iki takım arasında gitti geldi.

Survivor'da muhteşem ödül oyununun kazananı belli oldu

Oyunda skor 6-6 iken Cemal Can ile Evrim parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu. Eline bir top alarak atış yapması gereken sembolü deviren Evrim oyunu bıraktı.

YASİN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mavi takımda Evrim'in oyunu bıraktığı anlar sonrasında skor, kırmızı takım lehine döndü. Bu şekilde oyunu kaybeden mavi takımdan Yasin, oyun sonrasında çok sinirlendi ve gözyaşlarına boğuldu. Yasin'in ağlayarak "Benim ayarımı kaçırmasınlar. Yeter" diye bağırması dikkat çekti.

Survivor'da muhteşem ödül oyununun kazananı belli oldu

10-6 SKORLA KAZANDILAR

Fakat skor 6-6 iken kırmızı takım, üstünlüğü ele geçirdi ve üst üste dört oyunu kazandı. Böylece, 10'a 6 skorla Survivor'da büyük ödül oyununu kazanan Nisa, Cemal Can, Barış ve Berkan'dan oluşan kırmızı takım oldu.

ÖZEL JET, ÜSTÜ AÇIK ARABA VE MALİKANE

Oyunu kazanan yarışmacılar havaalanına giderek kendilerini bekleyen özel jete bindi. Yarışmacılar özel jetle Dominik Cumhuriyeti'nin Savana bölgesine gitti. Uçaktan inen yarışmacılar üstü açık arabayla doğa harikası bir şelalenin olduğu bölgeye gitti. Burada şelaleye giren yarışmacılar daha sonra piknik yaparak manzaranın tadını çıkardı. Şelalenin ardından lüks bir malikaneye geçen yarışmacılar, önce akşam yemeği yedi sonra konforlu yataklarında uyuyup dinlendi.

Survivor'da muhteşem ödül oyununun kazananı belli oldu
Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti

Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana’ya gitti
Etiketler: Magazin, Haber

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