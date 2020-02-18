Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi

TV8 ekranlarının sevilerek izlenen yarışması Survivor 2020, dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Survivor'ın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya geldi. İlk ödül oyununda yumurta kazanabilmek için parkura çıkan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar daha sonra da nohut ve pilav için yarıştı.

3'ER YUMURTA İÇİN YARIŞTILAR

Günlerdir aç olan ve sadece Hindistan cevizi yiyebilen yarışmacılar, erzak ve yemek ödülünü kazanmak için her şeylerini ortaya koydular. Kişi başı 3'er yumurta ve erzak almak için yarışan yarışmacılardan Ceyhun, oyunu kazandıktan sonra parkurun ortasına bir kalp çizerek kanserden vefat eden kızının baş harfini yazdı. Ceyhun'un bu hamlesi yarışmacıları gözyaşlarına boğdu. Ödül oyununu bitiren son oyunu kazanan Cemal Can ise ağlamaktan konuşamadı. Duygu ve heyecan dolu anların ardından Survivor'da ilk ödül oyununu 10'a 9 Gönüllüler takımı kazandı.

GÖNÜLLER ÜST ÜSTE OYUN KAZANDI

İlk ödülün ardından Survivor yarışmacıları bu kez nohut pilav ödülünde yarıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan yine Gönüllüler oldu. 3'e 5 yenen Gönüllüler takımı kazandıkları ödülle karınlarını doyururken yaşadığı eğlenceli anların tadını çıkardılar.

SURVIVOR'UN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un sunucusu Acun Ilıcalı, ilk bölümde yaptığı açıklamada bu yıl yarışmada bir ilkin yaşanacağı ve yarışın üçüncü gününde bir kişinin eleneceğini söylemişti. Survivor'da artık haftada bir defa oynanacak olan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı ise Fatma oldu. Survivor'ın 3. bölümünde ise SMS oylaması sonuçları açıklanacak. Oylamada en yüksek oyu alan 2 yarışmacı, diğer 2 eleme adayını belirleyecek. Pazar günü yapılacak SMS oylamasından sonra da yarışmaya veda eden isim belli olacak.