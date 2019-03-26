Survivor'da Sabriye Atakan Yarışmacı Seçimlerinde Birbirine Girdi

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 33'üncü bölümünde ekrana gelen ödül oyununda, Türk takımında seçimler ile ilgili konuşulurken Sabriye Şengül ile Atakan Işıktutan arasında tansiyon yükseldi.

Sabriye'nin Atakan'a "Sen bugün çıkma" demesinin üzerine tansiyon yükseldi. Araya giren yarışmacılar ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.

SİNİRLER GERİLDİ

Ödül oyunu sırasında Atakan ile Sabriye arasında tartışma çıktı. Oyuncu seçimlerinde karşı karşıya gelen ikiliden Sabriye, Atakan'a "Sen çıkma bugün" dedi. Bu söze Atakan'ın tepkisi ise "Sen de hamburger yiyeceksin. Neden bağırıyorsun?" şeklinde oldu.

ARAYA DİĞER YARIŞMACILAR GİRDİ

Sabriye'nin "Senin psikolojin iyi değil. Bizimde iyi değil ama senin daha fazla. O yüzden cevap vermiyorum" demesinin üzerine diğer yarışmacılar araya girdi. Bazı takım arkadaşları, Atakan için "Onun gereksiz tepkileri var" sözleriyle, Sabriye'ye destek oldu.