02.07.2019 14:59
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Survivor'da Sabriye Şengül için hazırlanan video herkesi kahkahaya boğdu

Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen Survivor'da Sabriye Şengül için hazırlanan özel video izleyenleri kahkahaya boğdu.

Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen Survivor 2019'da sonuçlardan önce eğlenceli anlar yaşandı. Yarışma boyunca yaşanan komik olayların olduğu videolar büyük bir ilgiyle izlendi. Yarışmaya sonradan dahil olan Sabriye Şengül 'ün videosu ise herkesi kahkahaya boğdu.

SABRİYE İÇİN ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI

Kickboksçu ve boksör Sabriye Şengül'ün ikinci kez katıldığı yarışmada uzun süre sayı alamaması, havuz oyunlarında suya atlamaması ve Yunan takımıyla yaşadığı komik dialoglar izleyicileri kahkahaya boğdu.

ŞAMPİYON YUSUF OLDU

Heyecanlı ve eğlenceli geçen Survivor'un finalinde ise Seda Ocak ve Yusuf Karakaya arasındaki yarışın kazananı Yusuf oldu. Şampiyon olduğunu duyan Yusuf, duygusal anlar yaşadı.

Survivor'da Sabriye Şengül için hazırlanan video herkesi kahkahaya boğdu
Sabriye Şengül , Magazin

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