22 Mart 2019, 08:47
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Survivor'da Sabriye ve Seda Arasında İpler Gerildi

Survivor'a sonradan katılan Sabriye ile Seda arasında ipler gerildi. Seda, Sabriye'nin "Benim arkamdan kulis yapıp duruyorsunuz" sözlerinden duyunca sinirlerine hakim olamadı.

Survivor'da Türkiye takımı yarışmacılarından Seda ve Sabriye arasında barakada ortam bir hayli gerildi. "Benim arkamdan kulis yapıp duruyorsunuz" diyen Sabriye'ye, Seda oldukça sert cevaplar verdi.

Yarışmaya sonradan katıldığı için bir türlü takım arkadaşlarıyla iletişimini kuramayan Sabriye, Seda'ya iğneleyici konuşmalar yaptı.

"ARKAMDAN KULİS YAPIYORSUNUZ"

Sabriye, "Buraya geldiğim günden beri arkamdan kulis yapıyorsunuz. Seda sende aynı kardeşim Sema gibiymişsin." dedi. Bunun üzerine Seda bir hayli gerildi.

DİĞER YARIŞMACILAR ARAYA GİRDİ

Seda, "Sana ben bugüne kadar ne kötülük yaptım da bana ön yargıyla yaklaşıyorsun sürekli. Ben iyi olduğuma iyi kötü olduğuma kötüyümdür, kimseye melek rolü yapmıyorum" dedi. İkili arasındaki gergin anlar uzun süre devam edince diğer yarışmacılarda devreye girdi.

Türkiye, Magazin



YORUMLAR (4)
AT HIRSIZI: sabriyenin bi an önce gitmesi lazım
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ERGÜN K: şu sabriye mide bulandırıyor oyunlarda hiç varlığı yok birde reyting yapıyormuş acun ona teşekkür etsin sabriye sayesinde yarışmayı izlemiyoruz.
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TECHNO: sabriye mal zaten acun niye getirdiyse
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CBA: tüh üzüldüm şimdi
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