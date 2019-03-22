Survivor'da Sabriye ve Seda Arasında İpler Gerildi

Survivor'da Türkiye takımı yarışmacılarından Seda ve Sabriye arasında barakada ortam bir hayli gerildi. "Benim arkamdan kulis yapıp duruyorsunuz" diyen Sabriye'ye, Seda oldukça sert cevaplar verdi.

Yarışmaya sonradan katıldığı için bir türlü takım arkadaşlarıyla iletişimini kuramayan Sabriye, Seda'ya iğneleyici konuşmalar yaptı.

"ARKAMDAN KULİS YAPIYORSUNUZ"

Sabriye, "Buraya geldiğim günden beri arkamdan kulis yapıyorsunuz. Seda sende aynı kardeşim Sema gibiymişsin." dedi. Bunun üzerine Seda bir hayli gerildi.

DİĞER YARIŞMACILAR ARAYA GİRDİ

Seda, "Sana ben bugüne kadar ne kötülük yaptım da bana ön yargıyla yaklaşıyorsun sürekli. Ben iyi olduğuma iyi kötü olduğuma kötüyümdür, kimseye melek rolü yapmıyorum" dedi. İkili arasındaki gergin anlar uzun süre devam edince diğer yarışmacılarda devreye girdi.