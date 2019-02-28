28 Şubat 2019, 09:33
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Survivor'da Tehdit Krizi! Sude ve Atakan Karşı Karşıya Geldi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor Türkiye Yunanistan'da Atakan Işıktutan ile Sude Burcu arasındaki tehdit krizi konseyde masaya yatırıldı.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Türkiye Yunanistan'ın 16'ncı bölümünde gerçekleşen ada konseyinde Atakan Işıktutan ile Sude Burcu arasındaki tehdit konusu gündeme geldi. İkili, söz alarak konunun nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Atakan, kendisini savunurken "Buraya ailemi temsilen geldim, tehditlik bir durum yok" derken Sude de "Atakan'ın amacı beni kötü göstermekti" dedi.

"BEN KİMİM Kİ BİRİNİ TEHDİT EDECEĞİM?"

Atakan, "Burayı ailemi temsilen geldim. Ben kimim ki birini tehdit edeceğim? Zaten öyle bir karakterim de yok. Sadece 'orada değil de, konseyde konuşuruz' demek istedim. Burada tehditlik bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT ETMEK ASARIM, KESERİM DEMEK DEĞİL"

Sude, "Tehdit etmek; 'asarım, keserim, biçerim' demek değil. İki hafta önceki konuyu konseye gelmeden iki adım önce, sesini yükselterek ve bakışlarını değiştirerek 'bunları orada konuşuruz' demesi yanlış. Amaç beni kötü göstermekti" şeklinde konuştu.

survivor türkiye yunanistan, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (8)
DÜŞÜNEN AĞAÇ: MİLLET AÇ AÇ. . . 2 KG PATLICAN DOMATES ALACAĞIZ DİYE KUYRUKLARDA BEKLİYORLAR. BUNLAR VUR PATLASIN ÇAY OYNASIN, ÜLKENİN ZENGİNİ DAHA ZENGİN, FAKİRİ DAHA FAKİR, ARTIK ORTA DİREK KALMADI. YAZIK BUNLARA PİRİM VERENLERE, DAHA BETER GÜNLERDE GELECEĞE BENZİYOR HAYIRLISI BAKALIM.
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KARAMURAT: Boş işler boş hayatlar.İnsanlığa zerre faydası olmayan program
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GÖZLÜKLÜ: Dürbünlü Dayı NERDESİN
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X: Ya bu çoluk-çocuk nedir piyo.
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TURABİ: keşke turabi de olsaydı o zaman izlerdim. Ben bu tüpermen i çok sevdim.
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