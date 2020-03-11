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Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 20 yıllık köpeği hayatını kaybetti

Şimdilerde Survivor'da yarışan oyuncu Ersin Korkut'un 20 yıldır birlikte yaşadığı Mess adını verdiği köpeği hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı, köpeğine çok bağlı olan Korkut'a ölüm haberini veremedi.

11.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:29
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 20 yıllık köpeği hayatını kaybetti

Yıllar önce Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla yıldızı parladıktan sonra sayısıs film ve dizide rol alan Ersin Korkut , Survivor 2020'de yarışmaya devam ediyor. Dün yarışmada iletişim oyununu kazanan Ünlüler takımından Ersin, köpeğinin fotoğrafını görünce sevinçten ne yapacağını bilemedi. Ancak Korkut'un köpeği hayatını kaybetti ve acı haberi kimse söyleyemedi.

KÖPEĞİNİ GÖRÜNCE MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTU

Survivor 2020 iletişim oyununu kazanan Ünlüler Takımı ödül olarak ailelerinin resimlerini ve mesajlarını gördü. Ersin Korkut ise köpeği Mess'in resmini gördüğünde mutluluktan yerinde duramadı. Köpeğine çok sadık olduğunu ve onun en yakın sadık dostu olduğunu söyledi.

ACUN ILICALI ÖLÜM HABERİNİ VEREMEDİ

Konsey'de kendisine köpeğini soran Acun Ilıcalı'ya heyecanlı sözcüklerle köpeği ile arasındaki bağı anlatan Korkut, ailem şimdi seyredince 'Bu köpeğin resmi de ne' diye bana kızacaklar dedi. Bu sözler üzerine Ersin Korkut'a Mess'in yaşını soran Acun Ilıcalı önce yutkundu ancak ölüm haberini veremedi.

KÖPEĞİNİ AKRABALARINA EMANET ETTİ

Ölüm haberini henüz açıklayamayan yapım ekibi, Ersin'e acı haberi en doğru zamanda verecek. Ersin Korkut, Survivor'a gitmeden önce evinden ayrılırken akrabalarına "Mess'i iyi bakın" demişti.

Etiketler : Acun Ilıcalı, Korkut, Magazin

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