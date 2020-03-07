Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç şakalaşma: Öp bir kere

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada Gönüllüler takımındaki Yasin ve Evrim arasındaki şakalaşma herkesi güldürdü.

"ÖP BİR KERE"

Survivor'da Evrim'in balıklardan korktuğunu fark eden Yasin, 'öp bir kere' diyerek Evrim'in yüzüne doğru ölü balıkları yaklaştırdı. Büyük korku yaşayan Evrim, bir anda çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Yasin'le birçok konuda polemik yaşayan Evrim, bu kez verdiği röportajda takım arkadaşı hakkında "Yasin çocuk kalpli bir adam, git gelleri var. Tartışıyoruz ama kavga etmiyoruz" dedi.

ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Açlık ve psikolojik mücadelenin hat safhada olduğu yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde bir de erzak oyunu oynandı. Kuru fasulye salçadan oluşan erzak paketine sahip olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Skor 9-7 ünlüler lehine iken Aycan ile Gizem parkura çıktı. Ünlülerden Aycan, rakibine atışlarda üstün geldi ve takımına bir puan kazandırdı. Ve Survivor'da erzak oyununu kazanan takımı ünlüler oldu.

BERKAN'IN SÖZLERİ YASİN'İ KIZDIRDI

Oyunda ünlüler takımından Berkan ile gönüllüler takımından Yasin eşleşti. Berkan'ın oyunu kazandıktan sonra "İnsanın parkuru ısırası geliyor" demesi Yasin'i kızdırdı. Mert'in müdahale etmesiyle tartışma büyümeden noktalandı.

MERT BİR ANDA YERE YIĞILDI

Öte yandan Ünlüler takımı uyurken ateşin sönmemesi için uğraşan Mert, yatmak için yerine giderken ilk olarak direğe tutunmaya çalıştı fakat beceremedi yere düştü. Sesine ilk duyup kalkan Ersin, Mert'e müdahale etti. Arkadaşları Mert'e daha dikkatli olması konusunda uyardı.